Cina: import rifiuti solidi in calo nei primi otto mesi dell'anno (2)

- La Cina ha iniziato a importare rifiuti solidi come fonte di materie prime negli anni Ottanta, e per anni è stato il maggiore importatore del mondo, nonostante la sua debole capacità di smaltimento. Alcune aziende hanno tratto profitto dal portare illegalmente rifiuti stranieri nel paese, costituendo una minaccia per l'ambiente e la salute pubblica. Come parte dei suoi sforzi anti-inquinamento, il governo ha deciso di eliminare gradualmente tali importazioni entro la fine del 2019, ad eccezione di quelle contenenti risorse che non sono sostituibili. Il governo si è inoltre mosso per migliorare il tasso di riciclaggio dei rifiuti solidi domestici. (Cip)