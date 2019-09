Cina: introdotte diciassette misure per sostenere produzione suini

- Il governo cinese ha introdotto un totale di diciassette misure a sostegno della produzione di suini in Cina dalla fine di agosto, secondo una fonte del Ministero dell'agricoltura e degli affari rurali di quel paese. Le misure sono state varate dal ministero e da numerose altre agenzie tra cui la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, il ministero delle Finanze, il ministero dell'Ecologia e dell'ambiente, il ministero dei Trasporti e la Commissione di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese. Secondo "china.org", oltre a rafforzare le politiche fiscali, le misure comprendono anche il sostegno alla costruzione di infrastrutture relative alla produzione di suini, alla prevenzione e al controllo delle malattie degli animali, nonché alla circolazione. Sarà inoltre garantito un ragionevole uso del suolo per l'allevamento dei suini, e l'uso del suolo sarà determinato in base alle dimensioni dell'allevamento, mentre il terreno utilizzato per le strutture ausiliarie dovrà essere aumentato di conseguenza, secondo il ministero. (segue) (Cip)