Cina: introdotte diciassette misure per sostenere produzione suini (2)

- A partire dal 1° settembre è stata ripresa la politica del "canale verde" per il trasporto di prodotti agricoli freschi e vivi per i veicoli che trasportano legalmente suinetti e carne di maiale refrigerata. I veicoli che trasportano legalmente suini riproduttori e suini congelati saranno esentati dai pedaggi dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2020, secondo quanto riferito dalla fonte del ministero. Il governo cinese ha deciso di introdurre politiche fiscali tese a facilitare la produzione di carne suina e a garantire un approvvigionamento stabile di tale prodotto sul mercato. Lo riferisce la stampa cinese, che cita una circolare emessa la scorsa settimana dal ministero delle Finanze cinese. I sussidi alle aziende agricole colpite dall'epidemia asiatica di peste suina africana verranno erogati ogni sei mesi anziché ogni anno, si legge nel documento rilasciato congiuntamente dal ministero delle Finanze e da quello dell'Agricoltura e degli affari rurali. Nel frattempo, per sostenere ulteriormente la costruzione di infrastrutture per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali, i governi locali aumenteranno gli incentivi per le principali contee produttrici di suini, spiega la nota. Anche la copertura assicurativa sui maiali è stata temporaneamente aumentata, con quella per le scrofe che sale a 1.500 yuan (209 dollari) dal precedente limite massimo di 1.200 yuan (167 dollari) e quella per i suini finiti che sale da 600 a 800 yuan (da 84 a circa 111 dollari). (segue) (Cip)