Cina: introdotte diciassette misure per sostenere produzione suini (4)

- "Il prezzo del maiale è aumentato vertiginosamente nell'ultimo mese, quasi raddoppiando a 44 yuan (6,15 dollari) per chilogrammo ora da 24 yuan tre mesi fa (3,3 dollari)", ha aggiunto Wang. A partire da ieri la carne di maiale a basso prezzo è stata razionata a Nanning, capitale della regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, dove ogni residente può acquistare solo un chilogrammo al giorno a un prezzo inferiore del dieci per cento rispetto alla media del mercato nei dieci giorni precedenti in dieci siti pilota, secondo quanto riferisce il "Nanning Evening News". "Il consumo di carne di maiale nella prima metà di quest'anno nei mercati dei bazar in Cina è diminuito del 12 per cento su base annua dopo lo scoppio dell'Asf, e si prevede che la domanda annuale di carne suina sarà ridotta di circa il dieci per cento", ha spiegato Xin Guochang del l'ufficio veterinario del Mara. (segue) (Cip)