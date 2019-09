Cina: introdotte diciassette misure per sostenere produzione suini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Quotidiano del popolo" cinese spiega che per incoraggiare l'approvvigionamento di carne di maiale, la provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, il 26 agosto ha lanciato misure per garantire la produzione, tra le quali il sostegno finanziario per l'alimentazione dei suini. Altre province, come quella del Fujian nella Cina orientale e quelle di Jiangsu e Hubei nella Cina centrale, hanno promesso misure analoghe. La regione autonoma del Guangxi Zhuang ha ordinato che ogni città sia autosufficiente al cento per cento nella produzione. Diversi luoghi nella provincia di Heilongjiang, nella Cina nord-orientale, hanno incoraggiato le donne nelle aree rurali ad aumentare la produzione di carne di maiale. "Dovremmo garantire l'approvvigionamento di carne di maiale con ogni mezzo", ha detto il vice premier Hu Chunhua venerdì scorso, rilevando che il governo ridurrà severamente le speculazioni del mercato, aumenterà attivamente la produzione di prodotti alternativi a base di carne e aumenterà l'offerta di carne di maiale congelata. (segue) (Cip)