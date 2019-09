Cina: introdotte diciassette misure per sostenere produzione suini (6)

- Zhao Zhuo, funzionario del ministero, ha affermato che questo ciclo di rialzi dei prezzi riflette l'impatto dell'Asf. I dati del ministero hanno mostrato che gli aumenti dei prezzi sono iniziati a giugno o luglio di quest'anno. A luglio, il numero di suini in 400 contee monitorate a livello nazionale è diminuito del 9,4 per cento di mese in mese, in calo del 32,2 per cento su base annua. La Cina ha importato 819 mila tonnellate di carne di maiale nella prima metà di quest'anno, con un aumento del 26,4 per cento, e la produzione di carne di pollo è aumentata del 13,5 per cento nella prima metà dell'anno, spiega ancora il giornale. La Cina, il più grande produttore mondiale di maiali, ha prodotto 54,04 milioni di tonnellate di carne di maiale nel 2018, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). (Cip)