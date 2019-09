Cina-Germania: incontro Xi-Merkel, Pechino manterrà promessa di apertura economia

- La Cina manterrà la sua promessa di aprire la sua economia, e sollecita il sostegno europeo nella guerra commerciale con gli Stati Uniti. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nel corso del suo incontro a Pechino con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Come riporta il "South China Morning Post", Xi ha affermato che Cina e Germania devono intensificare la loro cooperazione strategica "più che mai, per garantire a tutti una fetta più grande della torta". "L'apertura del mercato cinese si sta estendendo dal settore manifatturiero ai settori finanziario e dei servizi. Ciò porterà ulteriori possibilità per la Germania e tutti gli altri paesi del mondo", ha sottolineato Xi. Il presidente cinese ha inoltre affermato che Cina e Germania dovrebbero esplorare insieme aree tecnologiche come i nuovi veicoli energetici, la produzione intelligente, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione e le reti di comunicazione 5G. Xi ha anche accolto con favore la partecipazione delle aziende tedesche al "Piano di sviluppo della cintura economica del fiume Yangtze", uno dei progetti del presidente per sviluppare un percorso più sostenibile in una delle centrali economiche della Cina. Ha anche affermato che i due paesi dovrebbero avere la responsabilità congiunta di "mantenere l'equità e la giustizia, difendere il libero scambio e il multilateralismo". (segue) (Cip)