Cina-Germania: incontro Xi-Merkel, Pechino manterrà promessa di apertura economia (4)

- Gli investimenti della Germania in Cina sono aumentati del 62,7 per cento su base annua nei primi sette mesi di quest'anno, mentre il commercio e gli investimenti bilaterali hanno continuato a crescere. Lo attestano i dati diffusi dal ministero del Commercio cinese. "Durante il periodo in esame, gli investimenti tedeschi hanno raggiunto 1,17 miliardi di dollari e il commercio bilaterale è salito del 2,4 per cento a quasi 107 miliardi di dollari", ha detto il portavoce del Moc, Gao Feng, durante una conferenza stampa. Secondo i dati, la Cina ha effettuato investimenti per 1,01 miliardi di dollari in Germania tra gennaio e luglio, con un aumento del 27,6 per cento su base annua. Il portavoce ha spiegato che la Cina è stata il principale partner commerciale della Germania per tre anni consecutivi, e una delle destinazioni di investimento preferite delle aziende tedesche. Nel 2018, il commercio bilaterale è cresciuto del 9,4 per cento, raggiungendo un nuovo record massimo di 183,9 miliardi di dollari. (segue) (Cip)