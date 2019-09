Cina: commercio prodotti agricoli aumentato del 13,7 per cento

- Il disavanzo commerciale dei prodotti agricoli della Cina è aumentato del 13,7 per cento su base annua nel periodo gennaio-luglio, a 41,5 miliardi di dollari. Lo ha riferito il ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali cinese. Le importazioni si sono attestate a 84,8 miliardi di dollari, in aumento del 4,4 per cento su base annua, mentre le esportazioni sono scese del 3,1 per cento a 43,3 miliardi di dollari. Il commercio totale di prodotti agricoli è cresciuto dell'1,7 per cento su base annua a 128,1 miliardi di dollari nel periodo i nesame, ha affermato il ministero sul suo sito web. (segue) (Cip)