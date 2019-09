Cina: commercio prodotti agricoli aumentato del 13,7 per cento (2)

- Le esportazioni cinesi di merci sono aumentate del 2,6 per cento su base annua ad agosto, mentre le importazioni sono diminuite del 2,6 per cento. È quanto attestano i dati diffusi ieri dall'Amministrazione generale delle dogane (Gac). Il surplus commerciale si è attestato a 239,6 miliardi di yuan (circa 33,79 miliardi di dollari) il mese scorso, in aumento del 41,8 per cento rispetto all'anno precedente. Le esportazioni del paese sono cresciute del 6,1 per cento annuo nei primi otto mesi del 2019, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,8 per cento, portando a un surplus commerciale di 1.770 miliardi di yuan (248 miliardi di dollari), in aumento del 46 per cento nel periodo. Li Qilin, ricercatore senior presso Lianxun Securities, ha attribuito il rallentamento della crescita dell'export rispetto al periodo di riferimento a fattori tra cui la debolezza delle principali economie e un ambiente commerciale globale sempre più incerto. (segue) (Cip)