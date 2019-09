Cina: commercio prodotti agricoli aumentato del 13,7 per cento (5)

- L'indice Pmi manifatturiero Caixin/Markit della Cina ha segnato un aumento a sorpresa nel mese di agosto, attestandosi in territorio positivo a 50,4 punti, in aumento di mezzo punto rispetto a luglio. Il dato è il migliore da aprile, e segnala un leggero miglioramento delle condizioni operative del settore. Lo riferisce "Smm News", sottolineando però che l'indice elaborato dalle due società private non è coerente con il pmi manifatturiero dell'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs) attestatosi a 49,5 nel mese do agosto, in calo di 0,2 punti percentuali. Zhong Zhengsheng, presidente ed economista capo di Monita Research, unità di Caixin, ha affermato che a dispetto di un aumento della produzione, le prospettive del manifatturiero cinese restano fosche: la domanda estera è diminuita, la volontà delle imprese di ricostituire la fiducia degli imprenditori non è stata rafforzata e i livelli dei prezzi industriali tendono a diminuire. Secondo "Smm News", sebbene vi siano segnali di una ripresa a breve termine nell'economia cinese, la pressione al ribasso è a lungo termine e la politica anticiclica deve continuare ad aumentare sotto lo stato instabile delle relazioni sino-statunitensi. (segue) (Cip)