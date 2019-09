Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, lunedì 9 settembre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: sul Nordovest è attesa una splendida giornata soleggiata, caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, limpidi e con ottima visibilità. Clima frizzante al primo mattino, con temperature prossime ai 10°C. Nel pomeriggio massime sui 24-25°C. Tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalla sera. Venti deboli per lo più occidentali, mar ligure poco mosso. (Rpi)