Migranti: Alan Kurdi ancora al largo di Malta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nave operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Eye, la Alan Kurdi è ancora al largo di Malta con a bordo otto migranti soccorsi nel Mediterraneo il 31 agosto scorso. Le autorità maltesi continuano, infatti, a negare il permesso di approdo, riferisce il settimanale tedesco “Der Spiegel”. Il portavoce di Sea Eye, Gorden Isler, ha dichiarato: “Chiediamo a Malta di porre fine a questa situazione indegna”. Originariamente, i migranti a bordo della Alan Kurdi erano 13, ma nei giorni scorsi le Forze armate maltesi ne hanno fatti sbarcare cinque per gravi motivi di salute, tra cui un 17enne che avrebbe tentato il suicidio. Intanto, gli altri profughi versano “in cattive condizioni”, si legge su “Der Spiegel”. I migranti mostrano, infatti, “sintomi da stress e forte pressione psicologica: alcuni hanno smesso di alimentarsi da giorni, mentre altri soffrono di mal di mare”. Pertanto, l'equipaggio della Alan Kurdi ha chiesto alle autorità di Malta di far sbarcare anche gli ultimi otto profughi per garantire loro le cure mediche e psicologiche necessarie. (Geb)