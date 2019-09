Migranti: secondo tentativo di suicidio a bordo della Alan Kurdi

- Uno degli otto migranti a bordo della Alan Kurdi, nave operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Eye da giorni al largo di Malta in attesa di un autorizzazione all'approdo, ha tentato il suicidio provando a gettarsi in mare nella giornata di ieri, 8 settembre. A renderlo noto è Gorden Isler, portavoce di Sea Eye, con un messaggio sulla pagina Twitter dell'ong. Come riferito dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta di un 17enne tunisino on segni di “anoressia, crescente instabilità mentale, depressione e aggressività”. È il secondo tentativo di suicidio di un migrante a bordo della Alan Kurdi dopo un altro profugo 17enne che ha provato a togliersi la vita nei giorni scorsi. Il 31 agosto, l'unità di Sea Eye ha salvato 13 migranti nel Mediterraneo. La Alan Kurdi ha visto le proprie richieste di approdo in un porto sicuro respinte sia dall'Italia sia da Malta. Tuttavia, nei giorni scorsi, le Forze armate di Malta hanno trasportato sull'isola cinque migranti per motivi di salute. (Geb)