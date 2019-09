Difesa: Germania, accordo tra partiti per rinnovo missioni in Iraq e Siria

- Superando le iniziali divergenze, Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD), dal 14 marzo 2018 al governo in Germania nella Grande coalizione, hanno concordato il rinnovo della missioni della Bundeswehr in Iraq e Siria. Attive dal 2015, le due operazioni costituiscono il contributo della Germania alla coalizione internazionale che, guidata dagli Stati Uniti, combatte lo Stato islamico nei due paesi arabi. In Iraq, la Bundeswehr svolge compiti di addestramento e assistenza a sostegno delle Forze armate del governo centrale e dei Peshmerga, le milizie della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Personale tedesco è poi imbarcato sui sistemi aviotrasportati di preallarme e controllo (Awacs) che la Nato impiega in Iraq e Siria. In quest'ultimo paese, sono operativi cacciabombardieri Tornado della Luftwaffe che, di stanza in Giordania, svolgono operazioni di ricognizione. Inoltre, l'aeronautica tedesca garantisce il rifornimento in volo agli aerei della coalizione internazionale contro lo Stato islamico. Per quanto riguarda la missione della Bundeswehr in Iraq e l'impiego di personale tedesco sugli Awacs dell'Alleanza atlantica, Cdu, Csu e SpD hanno concordato di prorogare la missione fino al 31 ottobre 2020, si legge sul quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo i partiti della Grande coalizione, l'operazione delle Forze armate tedesche in Siria si concluderà, invece, il 31 marzo del prossimo anno. (Geb)