Iran: ministro Esteri tedesco Maas fa appello a responsabilità su questione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel confronto con l'Iran sul Piano di azione globale congiunto (Jcpoa) è necessario che tutte le parti coinvolte agiscano “in maniera responsabile, altrimenti vi è il rischio che manchi una risoluzione pacifica della controversia”. È quest l'appello lanciato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Berliner Morgenpost”. Concluso a Vienna nel 2015 da Stati Uniti, Iran, Russia, Cina, Regno Unito, Francia, Germania e Ue, il Jcpoa è l'accordo sul programma nucleare della Repubblica islamica. Gli Usa hanno abbandonato l'intesa in via unilaterale a maggio del 2018, e successivamente l'Iran ha progressivamente cessato di adempiere agli obblighi a suo carico se, a loro volta, le parti europee non daranno piena attuazione al Jcpoa. A tal riguardo, Maas ha avvertito che l'Iran darebbe “un segnale completamente sbagliato se non volesse più ottemperare agli ulteriori obblighi previsti dall'accodo di Vienna”. Inoltre, ha proseguito il ministro degli Esteri tedesco, la Repubblica islamica dovrebbe tornare alla “piena conformità” al Jcpoa. Per Maas, “è ancora possibile trovare una soluzione, ma noi europei non possiamo farlo da soli, mentre gli altri rischiano sempre di più”. (Geb)