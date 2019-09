Medio Oriente: Hezbollah rivendica abbattimento di un drone israeliano nel sud del Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese Hezbollah ha rivendicato l’abbattimento di un drone israeliano vicino alla città di Ramyah, nel sud del Libano. Secondo l’emittente televisiva “Al Manar”, controllata dal gruppo filo-iraniano, il velivolo senza pilota era armato ed equipaggiato con sofisticati sistema di spionaggio per compiere una missione militare in territorio libanese. Da parte loro, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ammesso che un drone "è caduto nel Libano meridionale durante le operazioni di routine", ma non hanno spiegato per quale motivo. Secondo quanto riferito dal quotidiano online “Times of Israel”, si tratterebbe di un drone aerogiro, forse simile ai velivoli protagonisti del presunto attacco israeliano contro Hezbollah a sud di Beirut di alcune settimane fa. Le Idf hanno spiegato di non nutrire “alcuna preoccupazione” dalle informazioni che potrebbero essere tratte dai resti del drone. Resti che sarebbero ora nelle mani dei combattimenti del “Partito di Dio”. (segue) (Res)