Medio Oriente: Hezbollah rivendica abbattimento di un drone israeliano nel sud del Libano (2)

- Il parlamentare di Hezbollah Ibrahim al Musawi è stato fra i primi a commentare la vicenda su Twitter: “Congratulazioni la Libano, ai libanesi e a tutti i membri della resistenza per questo nuovo risultato di qualità”. L'episodio giunge nel pieno dell'escalation della tensione tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano. Lo scorso primo settembre, diversi missili anticarro lanciati dal Libano hanno colpito alcune posizioni delle Forze di difesa israeliane (Idf), che hanno risposto al fuoco proveniente dal territorio libanese. Il giorno prima, 31 agosto, il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, aveva definito "inevitabile" una vendetta del gruppo sciita contro Israele per gli attacchi al Libano, all'Iraq e alla Siria. "La prima rappresaglia per l'aggressione israeliana inizia con il nostro diritto di abbattere i loro droni", aveva detto Nastallah. (Res)