Russia: sindaco Mosca Sobjanin, la Duma è diventata politicamente più diversificata

- La composizione della Duma della città di Mosca è diventata maggiormente diversificata dal punto di vista politico, a seguito dei risultati delle elezioni di ieri. Lo ha affermato il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, commentando l'esito delle elezioni per il rinnovo dell'assemblea legislativa della capitale russa. Dopo il voto di ieri sono entrati nella Duma di Mosca gruppi di consiglieri comunali di orientamento comunista ed esponenti dei partiti Jabloko e Russia Giusta. "La Duma è diventata politicamente più diversificata. In generale, spero, andrà a beneficio dell'assemblea legislativa della città. Mi congratulo con tutti i deputati eletti. Spero in un lavoro costruttivo a beneficio della nostra amata città e dei moscoviti", ha osservato il sindaco di Mosca in un commento sui social network. Secondo i dati diffusi in nottata dalla Commissione elettorale della città di Mosca, i candidati dei partiti di opposizione prevalgono in 19 circoscrizioni elettorali su 45. I rappresentanti del Partito comunista guidano in 13 circoscrizioni elettorali su 45. In tre casi rispettivamente prevalgono Russia Giusta e Jabloko. Attualmente lo spoglio supera il 90 per cento dei voti.(Rum)