Cina: Xi invia messaggio a Kim Jong-un per anniversario fondazione Corea del Nord

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha inviato un messaggio di congratulazioni al leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, per il 71mo anniversario della fondazione del paese, che è caduto ieri, domenica 9 settembre. Secondo quanto riferito dalla stampa nordcoreana, Xi ha dichiarato nel suo messaggio che è disposto a lavorare con Kim Jong-un per ereditare e portare avanti la buona tradizione dell'amicizia Cina-Corea del Nord al fine di raggiungere maggiori benefici per i due paesi e i due popoli. Xi Jinping ha inoltre dichiarato di essere felice che l'importante consenso raggiunto dalle due parti è stato effettivamente attuato. Xi ha anche affermato che dalla fondazione della Corea del Nord, il popolo coreano ha continuato ad avanzare lungo la strada socialista sotto la guida del Partito dei lavoratori e desidera sinceramente che il popolo coreano realizzi la grande causa della costruzione socialista sotto la guida del leader Kim Jong-un. (Cip)