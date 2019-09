Russia: elezioni locali, governatore San Pietroburgo Beglov supera il 64 per cento delle preferenze

- Il governatore ad interim di San Pietroburgo, Aleksander Beglov, ha ottenuto il 64,56 per cento dei voti sulla base dei risultati dello spoglio del 90,11 per cento delle schede relative alle elezioni locali di ieri. È quanto emerge dai dati sul della Commissione elettorale centrale, ripresi dai media russi. Il principale oppositore, il candidato di Russia Giusta Nadezhda Tikhonova, ha ricevuto il 16,88 per cento dei voti. Si colloca terzo il candidato della lista civica Mikhail Amosov, al 15,92 per cento. Contemporaneamente alle elezioni del governatore di San Pietroburgo, si sono tenute le elezioni per i deputati di 110 consigli municipali di tutta la Russia, per l'assegnazione di numero complessivo di 1.560 mandati. (Rum)