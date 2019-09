Cina: ministro Esteri Wang a terzo dialogo con Afghanistan-Pakistan

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha partecipato nel fine settimana appena trascorso al terzo dialogo tra ministri degli Esteri Cina-Afghanistan-Pakistan, tenendo riunioni bilaterali con gli omologhi dei due paesi e impegnandosi a mantenere alto il livello della cooperazione regionale. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Anche il presidente del Pakistan, Arif Alvi, ha incontrato ieri il ministro Wang impegnandosi a rafforzare la cooperazione in vari campi tra i due paesi. "Il Pakistan vede la Cina come il suo amico più affidabile", ha detto il presidente Alvi, esprimendo gratitudine per il sostegno e l'assistenza di Pechino al proprio paese. Qualsiasi tentativo di isolare la Cina e impedire il suo sviluppo incontrerà l'opposizione del Pakistan e sarà condannato al fallimento, ha detto Alvi. Il presidente pakistano ha osservato che il Pakistan è pronto a imparare dall'esperienza di sviluppo di successo della Cina e ad accelerare il proprio sviluppo attraverso la costruzione congiunta del corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec). (segue) (Cip)