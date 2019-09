Cina: ministro Esteri Wang a terzo dialogo con Afghanistan-Pakistan (2)

- Alvi ha anche affermato che il Pakistan è disposto a collaborare con Pechino per approfondire la cooperazione nella lotta la terrorismo, incluso il movimento islamico del Turkistan orientale, e proteggere la sicurezza dei cittadini e dei progetti cinesi in Pakistan. Il presidente pakistano ha anche espresso gratitudine per la comprensione e il sostegno della Cina al Pakistan in ambito internazionale, affermando che Islamabad è pronta a rafforzare la comunicazione strategica e il confronto di note sugli affari regionali e internazionali con Pechino. Wang Yi, da parte sua, ha affermato che il partenariato strategico per tutte le stagioni Cina-Pakistan, sotto la guida dei leader dei due paesi, ha goduto di un forte slancio di sviluppo. Wang ha invitato le due parti a lavorare insieme per forgiare una più stretta comunità sino-pakistana dal futuro condiviso nella nuova era, e per approfondire la cooperazione trasversale e trasformare il Cpec in un modello per progetti di sviluppo di alta qualità. (segue) (Cip)