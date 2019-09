Cina: ministro Esteri Wang a terzo dialogo con Afghanistan-Pakistan (3)

- "La Cina farà avanzare continuamente la costruzione del Cpec nella direzione della cooperazione industriale, del miglioramento del sostentamento delle persone e dello sviluppo della parte occidentale e di altre parti del Pakistan, in modo da migliorare il progetto e portare maggiori benefici alla popolazione locale", ha detto Wang. In un contesto di forte incertezza regionale, l'alto funzionario cinese ha esortato Cina e il Pakistan a rafforzare la comunicazione strategica. "Pechino è grata al Pakistan per il suo fermo sostegno agli interessi primari della Cina", ha affermato Wang. Nel corso della sua visita, Wang ha incontrato anche il capo delle Forze armate pakistane, Qamar Javed Bajwa. Wang ha dichiarato che il governo di Pechino continuerà a sua volta a sostenere Islamabad nei suoi sforzi per salvaguardare la sovranità nazionale, la dignità e l'integrità territoriale, nonché i suoi legittimi diritti e interessi. (segue) (Cip)