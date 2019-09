Cina: ministro Esteri Wang a terzo dialogo con Afghanistan-Pakistan (4)

- "Il Cpec è legato allo sviluppo a lungo termine del Pakistan. La Cina apprezza molto gli incessanti sforzi compiuti dai militari pakistani nello sviluppo del progetto, soprattutto in termini di sicurezza", ha affermato il ministro cinese. Da parte sua, Bajwa ha dichiarato che il Pakistan è impegnato a far progredire la partnership cooperativa strategica con la Cina e continuerà a sostenere Pechino sulle questioni relative ai suoi interessi chiave. "La Cina accoglie con favore e sostiene gli sforzi del Pakistan per migliorare le relazioni con l'Afghanistan e promuovere attivamente la pace e la riconciliazione nel paese", ha aggiunto Wang. "Il Pakistan si adopererà per migliorare le sue relazioni con l'Afghanistan e lavorerà per la pace e la stabilità nel paese", ha replicato Bajwa, auspicando un protagonismo della Cina su tale fronte. Durante il suo viaggio in Pakistan, Wang Yi ha incontrato separatamente il premier Imran Khan e l'omologo afgano Shah Mahmood Qureshi. (Cip)