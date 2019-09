Trasporto: Cina-Polonia, lanciato nuovo treno merci Chengdu-Breslavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato lanciato un nuovo treno merci che collega la città di Chengdu, capitale della provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, a Breslavia, in Polonia. Lo riferiscono le autorità locali. "Negli ultimi anni, Chengdu ha aperto servizi di treni merci in 26 città al di fuori della Cina, il che ha dato un grande contributo al commercio estero della città", ha affermato Zeng Yi, membro dello staff del porto ferroviario internazionale di Chengdu, l'operatore della linea ferroviaria. "Il primo treno su questa rotta, che è stato lanciato venerdì, ha trasportato un carico di prodotti elettrici come display ed elettrodi. Grazie a queste linee ferroviarie, stiamo promuovendo la cooperazione con molte aziende elettroniche tra cui Dell, Lenovo, Tcl, Konka e altre", ha affermato Zeng. Situata nel sud-ovest della Polonia, Breslavia è la quarta città più grande del paese. È anche il secondo centro finanziario più grande in Polonia dopo la capitale, Varsavia. (Cip)