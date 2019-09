Hong Kong: governo, legislature straniere non interferiscano in affari interni

- Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha espresso rammarico per la reintroduzione del cosiddetto "Hong Kong Human Rights and Democracy Act" da parte del Congresso degli Stati Uniti, ed ha ribadito che le legislature straniere non dovrebbero interferire in alcun modo negli affari interni della città. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua"."Dopo il ritorno di Hong Kong alla madrepatria, il principio secondo cui la gente di Hong Kong amministra Hong Kong e un alto grado di autonomia in stretta conformità con la legge di base e il principio 'un paese, due sistemi' è stato pienamente e implementato con successo", ha detto un portavoce del governo. "I diritti umani e la libertà a Hong Kong sono pienamente tutelati dalla Legge fondamentale, dall'ordinanza sulla legge dei diritti di Hong Kong e da altre leggi. Il governo di Hong Kong attribuisce loro grande importanza ed è determinato a salvaguardarli", ha sottolineato il portavoce. (segue) (Cip)