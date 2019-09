Corea del Sud: Cho Kuk nominato ministro della Giustizia nonostante scandalo corruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha approvato questa mattina la nomina di sei funzionari di livello ministeriale, inclusa quella di Cho Kuk a ministro della Giustizia, nonostante lo scandalo corruttivo che da settimane pende sul capo del suo collaboratore. Dalla nomina a ministro, il mese scorso, sono emerse una serie di accuse contro Cho e la sua famiglia, che avrebbero abusato delle loro posizioni di potere in modo illecito, ad esempio per agevolare la carriera accademica della figlia. La moglie del funzionario, la docente universitaria Chung Kyung-shim della Dongyang University, è stata incriminata per la sospetta contraffazione di documenti ufficiali. Lo scandalo corruttivo si è allargato la scorsa settimana con l’emersione di nuove accuse a carico del funzionario. (segue) (Git)