Corea del Sud: Cho Kuk nominato ministro della Giustizia nonostante scandalo corruttivo (2)

- Indiscrezioni pubblicate dalla stampa sudcoreana sostengono che la moglie di Cho, docente presso la Dongyang University, abbia conferito alla figlia un riconoscimento in modo fraudolento, utilizzando il nome del rettore universitario all’insaputa di quest’ultimo. La figlia di Cho, oggi 28enne, ha citato il riconoscimento per ottenere l’accesso alla scuola di specializzazione in medicina della Pusan National University. Secondo un quotidiano locale di tendenza conservatrice, la moglie di Cho ha anche esercitato pressioni sull’ufficio amministrativo della Dongyang University, sollecitando la pubblicazione di una nota in cui si affermava la regolarità della procedura di concessione del riconoscimento. Cho ha smentito le indiscrezioni, mentre la Dongyang University ha annunciato l’avvio di una indagine interna. (segue) (Git)