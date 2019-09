Cina: import rifiuti solidi in calo nei primi otto mesi dell'anno

- Le importazioni cinesi di rifiuti solidi hanno proseguito il calo nei primi otto mesi del 2019, dopo l'attuazione del divieto di importazione di rifiuti stranieri. Lo riferiscono i dati rilasciati dall'Amministrazione generale delle dogane cinese. Le importazioni di rifiuti solidi del paese hanno raggiunto 9,7 milioni di tonnellate nel periodo gennaio-agosto, in calo del 29 per cento su base annua. Solo nel mese di agosto, le importazioni di rifiuti di plastica, carta e metallo sono ammontate a 1,15 milioni di tonnellate, in calo rispetto a 1,26 milioni di tonnellate di luglio, secondo i dati doganali. (segue) (Cip)