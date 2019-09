Cina: export aumentato del 2,6 per cento, importazioni in calo ad agosto (3)

- L'Unione europea si è confermata il principale partner commerciale della Cina durante il periodo, con un volume degli scambi bilaterali in aumento del 9,7 per cento da un anno prima a 3.150 miliardi di yuan (442 miliardi di dollari), seguito dall'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico), in aumento dell'11,7 per cento a 2.740 miliardi di yuan, e dagli Stati Uniti, in calo del 9 per cento a 2.420 miliardi di yuan (340 miliardi di dollari). Il commercio cinese con i paesi della Nuova via della seta ha totalizzato 5.830 miliardi di yuan (819 miliardi di dollari) per il periodo gennaio-agosto, in crescita del 9,9 per cento su base annua, 6,3 punti percentuali in più rispetto al ritmo complessivo, ha affermato il Gac, aggiungendo che l'importo rappresentava il 29 per cento del totale della Cina volume degli scambi. Le importazioni di petrolio greggio del paese sono aumentate del 9,6 per cento a 328 milioni di tonnellate nel periodo, mentre le importazioni di carbone e gas naturale sono aumentate dell'8,1 per cento e del 10,3 per cento rispettivamente a 220 milioni e 63,04 milioni di tonnellate. Le importazioni di soia, tuttavia, sono diminuite del 9,2 per cento su base annua, a 56,32 milioni di tonnellate. I dati doganali hanno anche mostrato che il paese ha esportato più prodotti meccanici ed elettrici e prodotti ad alta intensità di manodopera. (segue) (Cip)