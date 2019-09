Cina: export aumentato del 2,6 per cento, importazioni in calo ad agosto (5)

- Le autorità finanziarie cinesi si sono attivate per ostacolare la fuga di capitali dal paese, dopo aver consentito allo yuan di deprezzarsi rispetto al dollaro ai minimi da 11 anni a questa parte. Il governo cinese ha approvato nuove regole che includono una più rigida supervisione bancaria e limiti all’accesso a bond in valuta straniera per gli sviluppatori immobiliari del paese. Se lo stato del sistema finanziario verrà giudicato prossimo all’instabilità, l’Amministrazione statale per la valuta straniera (Safe) potrà dichiarare la situazione “anomala”. Le banche verranno valutate sulla base della quantità di yuan diretta all’estero e il volume di valuta estera venduta alla clientela. Se i valori si discosteranno troppo dalla media nazionale, le banche subiranno un declassamento, che comporterà limiti alle attività bancarie. (Cip)