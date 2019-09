Serbia-Cina: presidente Vucic incontra vicecapo Commissione militare Zhang

- La Serbia spera di rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la Cina in vari settori, incluso quello militare, per far avanzare le relazioni bilaterali a nuovi livelli. Lo ha ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso di un incontro a Belgrado con il vicepresidente della Commissione militare centrale cinese, Zhang Youxia. Vucic ha affermato che la storia ha dimostrato che "la Cina è l'amica più affidabile della Serbia". Il governo, il popolo e l'esercito serbi sostengono la politica di "una sola Cina", nonché la posizione e la proposta da Pechino in molte altre questioni riguardanti gli interessi fondamentali del paese asiatico. Vucic ha aggiunto che la Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) ha offerto molte opportunità allo sviluppo della Serbia. Zhang ha replicato che l'amicizia tradizionale tra Cina e Serbia è profonda. (segue) (Seb)