Hong Kong: nuovo fine settimana di proteste in un clima di tensione crescente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione di queste ed altre crisi gli sono valse il soprannome di “pompiere capo”. Secondo il quotidiano “Nikkei”, Xi avrebbe mobilitato Wang per contenere la crisi di Hong Kong entro il 13 settembre, data del festival di metà autunno, come anticipato da un messaggio alla diaspora cinese presumibilmente proveniente da Pechino. Ci sarebbe Wang dietro l’annuncio da parte del capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, sul ritiro formale del disegno di legge sulle estradizioni: una decisione che a detta della stessa Lam è condivisa da Pechino. La richiesta di archiviare il disegno di legge sulle estradizioni, che ha innescato le proteste in corso ad Hong Kong dallo scorso giugno, deve essere giunta dagli anziani del Partito comunista riunitisi il mese scorso a Beidaihei, e potrebbe costituire l’ultimo tentativo di Pechino di risolvere la crisi senza ricorrere alla forza, in vista delle grandi celebrazioni per il 70mo anniversario della Repubblica Popolare Cinese. (segue) (Cip)