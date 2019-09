Hong Kong: nuovo fine settimana di proteste in un clima di tensione crescente (9)

- Secondo diversi analisti, come il politologo Ivan Choy Chi-keung, della Chinese University, tramite le sue dichiarazioni a porte chiuse Lam intende distanziarsi dai duri provvedimento che il governo centrale cinese si appresterebbe ad intraprendere contro i manifestanti. Secondo il politologo, “nel prossimo futuro il governo (cinese) ricorrerà probabilmente alla decisione impopolare di invocare l’Ordinanza sui regolamenti emergenziali”, e Lam intende far comprendere ai suoi concittadini di avere “poco spazio di manovra, dal momento che Pechino le ha legato le mani”. La scorsa settimana Lam ha lanciato un nuovo allarme per le gravi conseguenze sociali ed economiche delle proteste, impegnandosi a farvi fronte col ricorso a mezzi giuridici, che includono appunto la controversa ordinanza. Se invocata, quest’ultima concederebbe al capo esecutivo vasti poteri emergenziali, inclusa la censura dei media, arresti sommari ed espulsioni. (segue) (Cip)