Hong Kong: nuovo fine settimana di proteste in un clima di tensione crescente (11)

- Secondo la fonte governativa, “il governo centrale non giudicherà la lealtà del capo esecutivo sulla base di poche dichiarazioni. Pechino le ha dato pieno appoggio per placare le proteste”. Proprio da Pechino, però, giungono segnali inequivocabili di una accelerazione della crisi: Lunedì, dopo l’ennesimo fine settimana di proteste, i media ufficiali cinesi hanno avvertito Hong Kong che la protesta avrà vita breve. Nel frattempo, il governo cinese ammassa forze paramilitari a Shenzhen. Il governo cinese definisce ormai apertamente quella in corso ad Hong Kong come una “rivoluzione colorata” alimentata dall’esterno. Un commento pubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale “Xinhua” afferma che “intervenire in risposta alle sommosse di Hong Kong non è solo parte dell’autorità, ma anche della responsabilità del governo centrale cinese”. Sabato, 24 agosto, il quotidiano ufficiale cinese “Global Times” ha riferito che la polizia militare cinese si sta assembrando a Shenzhen, di fronte ad Hong Kong, in vista di “apparenti esercitazioni su larga scala”, e che numerosi trasporti truppe corazzati, autocarri e altri veicoli in dotazione alla forza paramilitare sono stati visiti dirigersi verso la città cinese. (segue) (Cip)