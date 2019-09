Giappone: ministro Esteri Kono potrebbe assumere la guida della Difesa

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, intenderebbe affidare al ministro degli Esteri, Taro Kono, la guida del dicastero della Difesa, in occasione del rimpasto di governo in programma mercoledì 11 settembre. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, che cita fonti governative anonime. Kono verrà sostituito agli Esteri dall’attuale ministro per la rivitalizzazione economica, Toshimitsu Motegi. Secondo le fonti, il ministro del Commercio, Hiroshige Seko, dovrebbe lasciare l’incarico, in quanto Abe intende nominarlo segretario generale del Partito liberaldemocratico (Ldp) alla Camera alta della Dieta. Ieri Abe ha tenuto un colloquio con il vicepremier e ministro delle Finanze, Taro Aso, che guida una commissione parlamentare dipartito di cui fanno parte anche Kono e l’attuale ministro della Difesa, Takeshi Iwaya. Durante l’incontro sarebbe stato discusso anche il ruolo di Akira Amari, capo elettorale dell’Ldp. Il rimpasto in programma questa settimana è il primo effettuato da Abe da ottobre dello scorso anno. (segue) (Git)