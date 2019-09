Giappone: ministro Esteri Kono potrebbe assumere la guida della Difesa (4)

- Il premier del Giappone è tornato a sollecitare la riforma della Costituzione post-bellica del paese nei mesi scorsi, prima del voto per il rinnovo della Camera alta che per un soffio non ha concesso la maggioranza di due terzi alla coalizione di governo conservatrice. Al termine di una sessione regolare della Dieta giapponese, alla fine di giugno, il premier ha affermato che è importante procedere alla riforma del sistema si sicurezza sociale del paese, e condurre una “diplomazia vigorosa” in un frangente tumultuoso degli affari globali. Abe ha rinnovato l’auspicio di riformare il testo costituzionale il prossimo anno, per esplicitare il ruolo delle Forze di autodifesa (le Forze armate giapponesi). Al momento, però, la maggioranza conservatrice non dispone dei due terzi alla Camera alta, la cui approvazione è necessaria nell’ambito dell’iter di riforma costituzionale giapponese. “Le elezioni (del 21 luglio) porranno gli elettori di fronte a una scelta tra partiti politici che non vogliono nemmeno discutere il tema della riforma costituzionale, e altri che hanno chiaramente illustrato le loro posizioni in proposito, e promuovono un dibattito aperto in proposito”, ha dichiarato il premier giapponese nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Git)