Russia-Francia: domani a Mosca riunione Consiglio cooperazione di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ospiterà domani una riunione del Consiglio di cooperazione di sicurezza russo-francese con la partecipazione dei ministri degli Esteri e della Difesa dei due paesi. Lo ha detto confermato nelle scorse settimane il consigliere del Cremlino Juri Ushakov in un briefing di presentazione dei prossimi appuntamenti a livello internazionale del presidente russo, Vladimir Putin, fra cui il più imminente è la visita in Francia di lunedì. "I nostri contatti politici sono diventati più attivi. Vorrei sottolineare che è stato concordato che Mosca ospiterà il 9 settembre l'incontro del Consiglio di cooperazione per la sicurezza, con la partecipazione di ministri degli Esteri e della Difesa", ha detto Ushakov. (Rum)