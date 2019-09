Business news: Brasile, bilancia commerciale registra saldo positivo di 3,2 miliardi di dollari ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale brasiliana ha registrato un saldo positivo di 3,2 miliardi di dollari ad agosto, raggiungendo un valore superiore del 23,7 per cento rispetto a quello raggiunto nello stesso periodo del 2018. Lo riferisce il dipartimento per il Commercio estero e gli affari internazionali del ministero dell'Economia. Tuttavia il dato è positivo solo perché al crollo delle esportazioni dell'8,55 per cento (il paese ha esportato beni per un valore di 18,8 miliardi di dollari), rispetto ad agosto scorso, ha corrisposto un crollo delle importazioni ancora più severo, pari al 13,3 per cento (il paese ha importato beni per 15,5 miliardi di dollari). Secondo i dati dipartimento per il Commercio estero e gli affari internazionali, le esportazioni di materie prime come mais, tabacco in foglia, chicchi di caffè, carne di maiale e minerale di ferro sono ammontate hanno raggiunto un valore di 10,3 miliardi di dollari. I prodotti industriali come automobili, motori e ricambi auto, hanno raggiunto un valore di 6,1 miliardi. I beni semilavorati come ferro e acciaio hanno raggiunto un valore di 2,3 miliardi di dollari. Complessivamente da gennaio ad agosto, la bilancia commerciale ha accumulato un avanzo di 31,7 miliardi di dollari, pari al 12,9 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2018, quando l'avanzo raggiunse i 36,6 miliardi. Nei primi otto mesi dell'anno le esportazioni sono hanno totalizzato 148,8 miliardi di dollari, in calo del 5,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Le importazioni hanno raggiunto i 107 miliardi di dollari, in calo del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Res)