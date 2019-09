Germania-Italia: Habeck (Verdi), appoggiare pienamente nuovo governo

- È di “centrale interesse, per la Germania e per l'Europa, che il nuovo governo italiano lavori con successo”. Lo ha affermato Robert Habeck, che con Annalena Baerbock condivide la presidenza dei Verdi. In un'intervista rilasciata oggi al quotidiano tedesco “Die Welt”, Habeck ha auspicato “pieno appoggio” all'esecutivo formato da Movimento 5 Stelle (M5S) e Lega. Inoltre, il copresidente dei Verdi ha dichiarato: “È un piccolo miracolo politico che in Italia da una crisi sia ancora sorta la possibilità di un governo ragionevole, senza Salvini”. Secondo Habeck, l'Italia è “un paese chiave, pertanto la politica tedesca deve riflettere su come sostenere il governo” guidato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il copresidente dei Verdi ha, quindi, osservato: “Se l'economia dell'Italia funziona, per la Germania è un vantaggio. Per tale motivo, non dobbiamo insistere su una rapida riduzione del debito, ma dobbiamo concentrarci su come riportare l'economia italiana a crescere”. (Geb)