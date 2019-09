Business news: Uruguay-Cina, vicepresidente Topolansky e ministro Difesa Wei, promuovere costruzione Bri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e l'Uruguay si sono impegnati a lavorare insieme per promuovere la realizzazione dell'iniziativa cinese Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta). È quanto emerso da un incontro fra il ministro della Difesa nazionale cinese, Wei Fenghe, e la vicepresidente uruguaiana Lucia Topolansky, avvenuto nella capitale del paese sudamericano, Montevideo. Topolansky ha detto che l'Uruguay ha sempre attribuito grande importanza alle relazioni con la Cina e ammira i risultati conseguiti dal paese asiatico. "Lo sviluppo di relazioni amichevoli con la Cina è qualcosa che tutti gli uruguaiani desiderano. L'Uruguay sostiene fermamente ed è disposto a partecipare in maniera attiva alla Bri ", ha dichiarato la vicepresidente del paese latinoamericano. Topolansky ha inoltre aggiunto che l'Uruguay vuole continuare ad approfondire le relazioni bilaterali con la Cina, rafforzare i legami politici, economici, commerciali e militari e portare il partenariato strategico tra i due paesi a un livello superiore. (Res)