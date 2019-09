Business news: Uruguay, candidato a presidenza Lacalle Pou invita imprenditori argentini a investire nel paese

- Il candidato alla presidenza dell'Uruguay per il conservatore Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, ha detto agli imprenditori argentini che in caso di essere eletto il prossimo 27 ottobre avvierà una politica di sostanziale riduzione dei dazi in modo da favorire gli investimenti esteri diretti. "Nuova politica tariffaria, liberalizzazione delle importazioni di combustibili, sostegno alle piccole e medie imprese e riduzione dei dazi", ha detto Lacalle Pou presentando il "pacchetto" di misure economiche nel corso di una cena tenuta presso l'hotel Alvear di Buenos Aires. Obiettivo dichiarato è quello di "trattenere gli imprenditori che già investono in Uruguay e convincere quelli ancora in dubbio". Il candidato della coalizione di centro destra uruguaiana, che in base agli ultimi sondaggi ha buone probabilità di imporsi in un eventuale ballottaggio, ha fatto quindi un riferimento al processo elettorale che si svolge in parallelo anche in Argentina e alla possibilità di dover trattare in futuro con un governo peronista guidato da Alberto Fernandez. "Vinca chi vinca l'Argentina è un nostro socio nella regione e siamo destinati ad avere buone relazioni", ha detto Lacalle. (Res)