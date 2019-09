Business news: Americhe, Messico diventa a luglio primo partner commerciale degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio tra Messico e Stati Uniti nei primi sette mesi dell'anno ha fatto registrare scambi per un valore senza precedenti nella storia dei due paesi. Da gennaio, si legge in un rapporto dell'Ufficio del censimento degli Stati Uniti (United States Census Bureau), l'intercambio totale è salito a 361 miliardi e 107 milioni di dollari, cifra record nelle relazioni bilaterali, il 2,7 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Nel periodo in esame, il 15 per cento del commercio statunitense è stato proprio con il Messico, facendo diventare il paese latino il primo partner commerciale di Washington, altro dato inedito. Da gennaio a luglio 2018, il Messico aveva strappato il 14,6 per cento delle relazioni commerciali con gli Usa, posizionandosi dopo la Cina e il Canada. (Res)