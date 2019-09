Business news: Ecuador, presidente Moreno, nessun contratto con brasiliana Odebrecht durante mio mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ecuador, Lenin Moreno, ha dichiarato che la compagnia di costruzioni brasiliana Odebrecht, protagonista di un maxi scandalo di corruzione, non firmerà nessun contratto con il governo durante il suo mandato. “Il governo nazionale ha chiesto alla compagnia Odebrecht la piena riparazione di tutti i danni causati dai suoi atti di corruzione in Ecuador. Durante la mia presidenza la compagnia Odebrecht non firmerà alcun contratto con il governo ecuadoriano”, ha detto il capo dello stato, in un discorso trasmesso sulla televisione di stato. (Res)