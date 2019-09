Business news: Infrastrutture, Argentina, statunitense Opic stanzia finanziamento di 400 milioni di dollari

- L'agenzia Usa Overseas Private Investment Corporation degli Stati Uniti (Opic), agenzia di finanziamento dipendente dal governo di Washington, ha stanziato un credito da 400 milioni di dollari al governo argentino per il completamento di opere di infrastruttura. L'annuncio, segnala una nota della presidenza, è stato dato al margine della visita ufficiale di Ivanka Trump, figlia e consigliere del presidente Usa, nella provincia argentina di Jujuy, seconda tappa di un viaggio regionale che l'ha vista prima in Colombia e che si concluderà in Paraguay. (Res)