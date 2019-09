Business news: Brasile, incendi Amazzonia, anche H&M sospende l'acquisto di cuoio

- Il gruppo svedese di abbigliamento H&M ha reso noto di aver sospeso temporaneamente l'acquisto di cuoio prodotto in Brasile, in protesta contro gli incendi che stanno devastando l'Amazzonia. "A causa dei gravi incendi nella parte brasiliana della foresta pluviale amazzonica e del collegamento tra i roghi e la produzione di bestiame, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente l'acquisto di cuoio del Brasile", ha affermato la società in una nota. "Il divieto rimarrà attivo fino a quando non saranno messi in atto sistemi di garanzia credibili per verificare che la pelle non contribuisca al danno ambientale in Amazzonia". (Res)