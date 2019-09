Business news: Messico, industria alimentare presenta investimenti per 2,8 miliardi di euro

- La compagnia Femsa, multinazionale messicana del settore delle bevande e alimentare, ha annunciato investimenti nel paese nordamericano per poco meno di 62 miliardi di pesos, l'equivalente di circa 2,8 miliardi di euro. Lo scrive il quotidiano economico "El Financiero" citando un comunicato firmato dal presidente del consiglio di amministrazione di Femsa, José Antonio Fernandez Carbajal. "La compagnia farà investimenti in Messico nel 2019, 2020 e 2021, per 61 miliardi e 876 milioni di pesos, che comporteranno la creazione di 41 mila posti di lavoro diretti in tre anni", recita la nota riportando il contenuto di un incontro tenuto con il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador. (Res)