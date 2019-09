Governo: in attesa della fiducia, domenica sobria per ministri, salvo Franceschini, "Italia recupererà solidarietà e umanità" (5)

- Restando alle attività dei ministri, si è registrato oggi l'intervento istituzionale del titolare di palazzo Baracchini, Lorenzo Guerini, che in occasione delle celebrazioni del 76mo anniversario della Difesa di Roma, svolte alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha detto: "La data dell’8 settembre 1943 ha assunto, per l’Italia un grande significato quale giorno dell’Armistizio e inizio di una serie di eventi, drammatici e allo stesso tempo esaltanti, che avrebbero segnato il cammino dell'Italia verso la riconquista della libertà e l’avvento della democrazia". Infine, dopo le polemiche degli ultimi giorni sul suo aspetto fisico e il suo grado di istruzione, la schiettezza del ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova: "Sì, ho la terza media e sono stata bracciante, ma ai giovani dico 'studiate'". (Rin)