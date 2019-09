Libia: inviato Salamé incontra in Tunisia assistente segretario Stato Usa Schenker

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, ha incontrato oggi in Tunisia, l’assistente segretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente, David Schenker, e l’ambasciatore statunitense in Libia, Richard Norland. Lo riferisce una nota su Twitter della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Durante l’incontro Salamé ha discusso con Schenker e Norland l’attuale situazione nel paese e il suo impatto a livello regionale e internazionale.(Res)